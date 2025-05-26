В России появится льготная ипотека для участников спецоперации

Об этом РИА Новости сообщил зампред профильного комитета Сергей Колунов.

Для участников специальной военной операции запустят льготную ипотеку. Данный вопрос проработают комитет Госдумы по строительству и ЖКХ и правительство РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссией госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» подготовить до 15 июня предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО.

Государство, считает Колунов, должно поддержать участников спецоперации и их семьи и дать им возможность улучшить свои жилищные условия.

Расширение льготной программы затронет более 700 тысяч участников СВО, отметил эксперт, и принесет в российскую экономику более одного триллиона рублей.

Ранее сообщалось о том, что в России вузы выделили свыше 50 тыс. мест для участников СВО.