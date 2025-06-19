Глава Минэкономразвития Решетников заявил о выходе России на грань рецессии

Российская экономика вышла на грань перехода к рецессии, такое заявление сделал руководитель Министерства экономического развития Максим Решетников во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Его точку зрения привел РБК.

По словам министра, зафиксированные цифры зачастую отражают ту ситуацию, которая наблюдалась уже в прошедшем времени. Поэтому, когда говорят об охлаждении экономики РФ и ее выходе из перегрева, есть большой риск того, что в действительности страна уже сваливается в рецессию. Такой ситуации характерны снижение производства и спроса на товары, а также увеличение безработицы.

«По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — указал Решетников.

Он добавил, что дальнейшая ситуация будет зависеть исключительно от принятых решений и степени их эффективности.

Ранее первый вице-премьер России Мантуров объяснил снижение ключевой ставки Центробанка. По его словам, даже небольшое снижение ключевой ставки на 1% может привести к значительной экономии для федерального бюджета. Речь идет о субсидиях, которые предоставляются различным отраслям экономики. При этом он отметил, что высокая ключевая ставка не рассчитана на длительный период, потому что тогда реальный сектор экономики перестанет развиваться, а у государства не останется возможностей, ресурсов и средств на компенсацию процентов.