Мантуров объяснил значение снижения ключевой ставки Центробанка

По словам первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, понижение ключевой ставки Центрального банка на один процентный пункт позволит сэкономить примерно 260 миллиардов рублей в рамках программ субсидирования различных секторов экономики. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «РБК».

В начале июня Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку. Это произошло впервые с сентября 2022 года, когда ставка была установлена на рекордном уровне в 21%. В результате заседания совета директоров, которое состоялось в начале июня, ключевая ставка была снижена до 20% годовых.

По словам Мантурова, даже небольшое снижение ключевой ставки на 1% может привести к значительной экономии для федерального бюджета. Речь идет о субсидиях, которые предоставляются различным отраслям экономики.

«Это же не только промышленность. Это и ипотека, это и сельское хозяйство, и многие-многие другие отрасли, где используется субсидиарный механизм, и не только федеральный, но и региональный в том числе», — сказал Мантуров.

При этом первый вице-премьер РФ отметил, что высокая ключевая ставка не рассчитана на длительный период, потому что тогда реальный сектор экономики перестанет развиваться, а у государства не останется возможностей, ресурсов и средств на компенсацию процентов.

Ранее Экономист Литвиненко предположил, что ключевая ставка в России может снизиться до 18% при падении доллара.