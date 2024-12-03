Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией

Это соглашение было подписано 30 октября в Москве вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган и министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Ратификация соглашения планировалась на 15 ноября, однако оппозиционные силы, выступающие против данного документа, устроили беспорядки. В результате этого эпизода произошли отставки президента Абхазии Аслана Бжании и премьер-министра Александра Анкваба.

Ранее сообщалось, что один из комитетов парламента Абхазии решил внести поправки в конституцию. Он разработает новые правила, по которым многие полномочия премьер-министра перейдут президенту.