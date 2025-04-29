Глава Минфина США назвал условие проведения торговых переговоров с ЕС

Перед тем как приступать к торговым переговорам с Соединенными Штатами, европейские страны обязаны выработать единую позицию в рамках ЕС. Такое мнение высказал глава американского Министерства финансов Скотт Бессент. Его точку зрения привел ТАСС.

Министр сообщил, что некоторые европейские страны, такие как Франция, Италия и ряд других, ввели у себя несправедливый налог на услуги одного из крупнейших интернет-провайдеров в США. В другой же части стран ЕС такого налога нет. Поэтому Европе стоит определиться с единой экономической политикой еще до старта торговых переговоров с Америкой.

«Нужно сначала решить некоторые внутренние вопросы, прежде чем они смогут участвовать во внешних переговорах», — указал он.

Бессент добавил, что сам он сейчас занят торговыми переговорами с государствами Азии.

Ранее стало известно, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп считает почти завершенным украинский конфликт. Он заявил о том, что конфронтация на Украине подошла к заключительному этапу. При этом американский лидер подчеркнул, что противостояние на Украине не должно было начаться и не началось бы, в том случае «если бы все зависело от» него.