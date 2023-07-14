Глава Мининвеста Подмосковья провела онлайн-встречу с представителями бизнеса

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела встречу с подмосковными предпринимателями. Дискуссия прошла в онлайн-режиме, сообщила пресс-служба Мининвеста региона.

К трансляции подключились порядка 150 бизнесменов. Они задавали интересующие их вопросы, которые касались различных сфер деятельности. Для компетентного ответа к дискуссии подключались представители разных ведомств, администраций и госструктур.

Как подчеркнула Екатерина Зиновьева, в ходе встречи было решено около десяти вопросов, поступивших от бизнесменов, еще около двадцати — направят в ЦУР «Бизнес», где на них будут подготовлены компетентные ответы.

Министр отметила, что прямая связь с бизнесом является важнейшим элементом работы, практика встреч в онлайн-форматах будет продолжена.

В свою очередь бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев, который тоже принимал участие во встрече, рассказал, что прямой диалог с предпринимателями позволяет оперативно собирать обратную связь и оказывать необходимую помощь, а также упрощать ряд процедур, чтобы климат для ведения бизнеса в регионе был максимально комфортным. Слова Уполномоченного по правам предпринимателей в Московской области привела его пресс-служба.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики.