Глава Мининвеста Подмосковья: регион имеет колоссальную базу для развития промтуризма

Завершающим мероприятием стало пленарное заседание, на котором обсудили перспективы развития данного направления в регионе и планы по вовлечению в проект новых предприятий, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Как подчеркнула глава ведомства Екатерина Зиновьева, Подмосковье является одним из самых развитых в плане промышленности регионов страны — здесь работают порядка 1,3 тысячи таких предприятий. Это весомая база для развития промтуризма, подчеркнула министр.

«И это не только возможность извлечения дополнительного дохода, но и один из эффективных инструментов профориентации молодежи. Безусловно, мы будем и в дальнейшем активно помогать нашим предприятиям развивать этот инструмент», — указала она.

Ряд подмосковных предприятий уже активно привлекают туристов. Так, например, одна из фармацевтических компаний и Загорский трубный завод включены в путеводитель АСИ как образцовые площадки для посещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа социальных предпринимателей в Московской области.