Глава Минсельхоза связала подорожание сливочного масла с ростом доходов россиян

Одна из причин подорожания сливочного масла – это рост доходов граждан. Такое заявление в интервью газете «Ведомости» сделала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Также к росту цен на продукт привели такие факторы, как подорожание логистики, упаковки и т.д.

Отмечается, что с января этого года сливочное масло подорожало на 25%. Чтобы не допустить дальнейшего роста цен на этот продукт, правительство увеличило объемы поставок сливочного масла из Индии, Ирана и Турции.

Ранее россиянка заявила об отсутствии еды и воды в некоторых магазинах Валенсии.