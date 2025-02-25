Глава Минздрава Мурашко сообщил о росте среднего дохода врачей в РФ

На заседании фракции КПРФ в Государственной думе министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о росте среднего дохода врачей в России. По его данным, в 2024 году этот показатель достиг 123 тыс. руб., что значительно превышает уровень 2019 года, когда врачи в среднем получали 80 тыс. руб., передает РИА Новости.

Министр конкретизировал, что средняя зарплата врачей по стране составляла 80 756 руб. в 2019 году, увеличившись до 113 602 руб. в 2023 году. За первые девять месяцев 2024 года она достигла 123 259 руб.

Мурашко также отметил положительную динамику в оплате труда среднего медицинского персонала. Если в 2019 году их средняя зарплата составляла 39,5 тыс. руб., то к 2024 году она возросла до 61 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Туле работодатель оставил сотрудницу на несколько месяцев без зарплаты.