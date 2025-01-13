Глава Пентагона Остин предложил нарастить расходы на оборону до $1 трлн

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин предложил увеличить бюджет на оборону почти на $50 млрд в следующем 2026 финансовом году. Издание Bloomberg сообщило , что в ближайшие годы расходы на военное ведомство могут превысить $1 трлн.

Свою рекомендацию Остин изложил в письме в Офис управления и бюджета (OMB) от 27 ноября. Он настаивал на том, чтобы около 3% от валового внутреннего продукта США выделялось на оборону в период с 2027 по 2030 финансовые годы.

Как сообщает агентство Bloomberg, министр не привел подробных причин такого увеличения, кроме упоминания о поддержке Стратегии национальной обороны, ориентированной на противодействие Китаю и усиление союзов.

Остин также предложил OMB сохранить план обороны на пять лет, который предусматривает расходы в размере $926,5 млрд в 2026, $972,8 млрд в 2027 и более $1 трлн в 2028 году. Финансирование, предназначенное исключительно для Пентагона, не будет включать помощь Украине и Израилю, подчеркнул министр.

Представитель Пентагона воздержался от комментариев. По мнению агентства, письмо может дать Конгрессу «политическое прикрытие» для увеличения оборонных расходов после избрания Дональда Трампа, хотя неизвестно, поддержит ли он этот план.

Ранее сообщалось, что министра обороны США Ллойда Остина пристыдили за слова о Путине.