Глава Профсоюза летного состава РФ Бойчук: России угрожает дефицит пилотов гражданской авиации
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По словам президента Профсоюза летного состава РФ Мирослава Бойчука, в нашей стране к 2026-2027 годам может образоваться нехватка пилотов гражданской авиации на фоне утечки кадров за рубеж. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
Бойчук уточнил, что ключевой причиной утечки кадров стали относительно низкие зарплаты в российских авиакомпаниях, в силу чего уже сегодня следует принимать меры для остановки или хотя бы замедления оттока квалифицированных пилотов в иные страны. Так, если до пандемии коронавирусной инфекции их заработная плата составляла почти 70% от среднемировой, то сегодня она не дотягивает и до 40%.
По мнению эксперта, на сегодняшний день отечественная гражданская авиация не испытывает дефицита пилотов, так как в стране имеется много выпускников из летных училищ, готовых приступать к работе.
Он отметил, что при этом если ничего кардинального не будет предпринято, то Россия столкнется с дефицитом кадров в летной отрасли уже через пару-тройку лет. Поэтому необходимо предпринимать конкретные меры для того, чтобы если не остановить, то хотя бы сократить данный поток. Однако в плане прочих членов экипажа, прежде всего бортпроводников, их нехватки в России не предвидится.
Ранее сообщалось, что отечественная гражданская авиация смогла выдержать давление антироссийских санкций.