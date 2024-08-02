Глава Профсоюза летного состава РФ Бойчук: России угрожает дефицит пилотов гражданской авиации

По словам президента Профсоюза летного состава РФ Мирослава Бойчука, в нашей стране к 2026-2027 годам может образоваться нехватка пилотов гражданской авиации на фоне утечки кадров за рубеж. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Бойчук уточнил, что ключевой причиной утечки кадров стали относительно низкие зарплаты в российских авиакомпаниях, в силу чего уже сегодня следует принимать меры для остановки или хотя бы замедления оттока квалифицированных пилотов в иные страны. Так, если до пандемии коронавирусной инфекции их заработная плата составляла почти 70% от среднемировой, то сегодня она не дотягивает и до 40%.

По мнению эксперта, на сегодняшний день отечественная гражданская авиация не испытывает дефицита пилотов, так как в стране имеется много выпускников из летных училищ, готовых приступать к работе.

Он отметил, что при этом если ничего кардинального не будет предпринято, то Россия столкнется с дефицитом кадров в летной отрасли уже через пару-тройку лет. Поэтому необходимо предпринимать конкретные меры для того, чтобы если не остановить, то хотя бы сократить данный поток. Однако в плане прочих членов экипажа, прежде всего бортпроводников, их нехватки в России не предвидится.

Ранее сообщалось, что отечественная гражданская авиация смогла выдержать давление антироссийских санкций.