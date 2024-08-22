Глава «Ростеха» Чемезов заявил о кадровом дефиците в авиастроении

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью ТАСС признал , то авиастроительная отрасль испытывает существенный кадровый голод.

При этом он отметил, что дефицит рабочих рук затронул всю Россию и «Ростех» не стал исключением.

Чемезов рассказал, что в условиях санкций производство самолетов решается путем импортозамещения. Так, «Ростех» начал делать самолеты Sukhoi Superjet 100 с «чисто российской начинкой».

Также глава «Ростеха» российский танк «Прорыв» на голову выше иностранных аналогов. Экспортный портфель отечественной военной техники достиг рекордных показателей в $60 млрд, поскольку в мире увидели ее достоинства «не в рекламных буклетах, а на поле боя».

Ранее сообщалось, что «Ростех» разработал новую систему ПВО «Панцирь-СМД-Е» с боевым модулем без автоматических пушек.