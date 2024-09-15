В ФНЦ пчеловодства рассказали про способы фальсификации меда

Есть несколько способов подделки меда. Производители научились делать это с особым успехом. Старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» Оксана Серебрякова рассказала «Газете.Ru» , как определить опасный для здоровья фальсификат.

По словам специалиста, часто дешевый мед выдают за дорогой, а также разбавляют их сиропами. Недобросовестные производители также добавляют химикаты для улучшения свойств сладкого продукта. Чаще подделывают подсолнечниковый мед: его продают как дорогой липовый, либо как разогретый свежий.

Глюкозо-фруктозные сиропы используют также часто при ассортиментной фальсификации. Они делают вкус похожим на натуральный, маскируя экономию и подделку. Квалиметрическая фальсификация встречается реже. При ней производитель использует пищевые или непищевые добавки.

«Результаты испытаний в нашей лаборатории показывают, что абсолютное большинство фальсификаций происходит на уровне производителей, которые перерабатывают мед. Продукты от пчеловодов почти всегда соответствуют всем стандартам качества», — добавила директор ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» Анастасия Шестакова.

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