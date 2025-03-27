Глава Союза потребителей РФ Койтов: прожиточный минимум далек от реальной жизни

Расходы потребителей последнее время в разы увеличились на фоне сложной экономической ситуации в стране. При этом остаются люди, которые не всегда могут позволить себе покупку социально значимых товаров. По словам руководителя Союза потребителей РФ Алексея Койтова, ранее использовалось понятие потребительской корзины, посредством которой определялся список необходимых товаров для потребителей нашей страны, однако сегодня чаще используют понятие прожиточного минимума. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».

Он добавил, что уже четыре года потребительская корзина официально не пересчитывается и не пересматривается, поэтому на сегодняшний день брать ее за основу будет неправильно. Тем не менее в России вместо потребительской корзины стали применять понятие прожиточного минимума.

По мнению эксперта, не всегда получается объективно рассчитать стоимость тех или иных товаров и привести правильные данные. В связи с этим получается сложная история с расчетом минимально необходимого потребления.

Он отметил, что переход от использования потребительской корзины к принципу расчета прожиточного минимума — мировой тренд. Однако большое количество сложностей при расчете потребкорзины, что само по себе делает ее не релевантной заданной цели, а при добавлении фактора частого изменения стоимости ее просто не успевают пересчитывать.

Ранее сообщалось, что в апреле некоторых россиян ждет денежный сюрприз.