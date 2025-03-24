В апреле некоторых россиян ждет денежный сюрприз

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии, пособия по инвалидности, сиротству и потере кормильца, сообщил в интервью агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Данные выплаты будут проиндексированы с учетом инфляции и прожиточного минимума пенсионера.

В этом году, считает Виноградов, размер соцвыплат превысит 4 млн руб.

Сумма, образующаяся в результате получения пенсии по потере кормильца или любого другого вида социальной пенсии, будет определяться конкретными обстоятельствами, поэтому пока сложно сказать, каков будет размер пенсии после индексации.

Ранее сообщалось о том, что Соцфонд увеличил выплаты по больничным листам и ряду пособий для жителей Подмосковья.