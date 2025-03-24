В апреле некоторых россиян ждет денежный сюрприз
Россиянам проиндексируют социальные пенсии и пенсии по инвалидности
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С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии, пособия по инвалидности, сиротству и потере кормильца, сообщил в интервью агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Данные выплаты будут проиндексированы с учетом инфляции и прожиточного минимума пенсионера.
В этом году, считает Виноградов, размер соцвыплат превысит 4 млн руб.
Сумма, образующаяся в результате получения пенсии по потере кормильца или любого другого вида социальной пенсии, будет определяться конкретными обстоятельствами, поэтому пока сложно сказать, каков будет размер пенсии после индексации.
Ранее сообщалось о том, что Соцфонд увеличил выплаты по больничным листам и ряду пособий для жителей Подмосковья.