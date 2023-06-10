Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала россиян хранить накопления в рублях

Как отметила руководитель регулятора, хранение гражданами своих финансовых сбережений в российской валюте дополнительно поспособствуют покупательной способности рубля.

«Если мы говорим о том, в чём сберегать, то я, конечно, могу дать рекомендацию только про рублёвые сбережения», — сказала глава ЦБ, ее цитирует РИА Новости.

Эльвира Набиуллина также подчеркнула, что в настоящее время Банк России проводит направленную на сохранение покупательной способности российской валюты политику.

Ранее сообщалось, что Совет директоров Центробанка в очередной раз собрался для обсуждения вопроса об уровне ключевой ставки в РФ и сохранил ее на текущем уровне – 7,5%.