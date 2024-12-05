Глава ВТБ Костин назвал «чушью» слухи о возможной заморозке вкладов россиян

Он успокоил вкладчиков, заявив, что заморозки счетов не последует, а ставка ЦБ, вероятно, останется на прежнем уровне. Об этом сообщила газета «Взгляд», цитируя слова главы ВТБ.

Андрей Костин категорически отверг распространяющиеся в сети слухи о возможной заморозке банковских вкладов граждан России. Кроме того, он выразил уверенность в том, что счета россиян будут в безопасности.

Вместе с тем, Костин высказал свое мнение относительно ключевой ставки Центрального банка РФ. Он положительно оценил шансы на сохранение ставки на уровне 21%, ссылаясь на заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая не исключила такого варианта развития событий.

При этом Костин отметил, что ЦБ РФ демонстрирует достаточно жесткую позицию, не намереваясь снижать ставку в ближайшее время, и даже не исключает ее возможного повышения.

Так он прокомментировал появившуюся недавно в телеграм-каналах информацию о возможном введении меры по заморозке банковских счетов для борьбы с инфляцией. Однако эта информация была также опровергнута главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, которая назвала эти слухи бессмыслицей.

Ранее председатель правления ВТБ Горшков заявил, что доля наличных в сбережениях россиян сократилась до минимума за шесть лет.