Глава ВТБ Костин назвал сроки снижения ключевой ставки в России

Снижение Банком России ключевой ставки, если и возможно, то может случиться не ранее конца 2025 года, заявил в эфире телеканала «Россия-1» председатель совета директоров банка ВТБ Андрей Костин.

При этом, как подчеркнул банкир, основным условием для этого станет, по его мнению, снижение инфляции в стране. В противном случае понижение ключевой ставки не имеет смысла.

«Если тренд изменится и ЦБ увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года либо даже в начале 2026 года», — сказал он.

Костин отметил, в ближайшее время ключевая ставка в России может повыситься Центробанком до 23%. Это вполне укладывается в канву продолжения регулятором «жесткой» трансляции российскому обществу и бизнесу своих намерений держать ее на высоком уровне. Глава ВТБ признался, что с уважением относится к руководству ЦБ, берущему на себя фактически «всю ответственность за антиинфляционную программу».

Ранее советник главы Банка России Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов предостерег от ожиданий снижения ставки ЦБ в 2025 году.