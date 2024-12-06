Советник Набиуллиной предостерег от ожиданий снижения ставки ЦБ в 2025 году

Не следует надеяться на абсолютную уверенность в снижении ключевой ставки банка России в 2025 году, необходимо внимательно следить за изменениями в экономике относительно базового прогноза, отметил на Российском облигационном конгрессе Cbonds Кирилл Тремасов, советник председателя ЦБ, передает Интерфакс.

Как подчеркнул Тремасов, для того чтобы правильно предсказать уровень ключевой ставки на следующий год, важно отслеживать, как экономика будет отклоняться от исходного прогноза.

Ожидается, что средний уровень ключевой ставки в 2025 году составит 17-20%. На данный момент ставка составляет 21%, и в декабре она может увеличиться.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что если снизить ключевую ставку, то это приведет к ослаблению рубля и ускорению инфляции.