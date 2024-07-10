Глава ВТБ Костин пояснил влияние сотрудничества с Индией на ипотечные ставки

По словам главы правления банка ВТБ Андрея Костина, Москва станет стремиться снижать ставки по ипотеке, в том числе посредством сотрудничества с Дели. Об этом сообщает Life.ru .

Напомним, что индийский лидер Нарендра Моди вчера прилетел в Москву с официальным визитом. Тем же вечером у них с главой государства Владимиром Путиным состоялась неформальная беседа в резиденции в Ново-Огареве. Сегодня была официальная часть переговоров, в рамках которой Моди предложил президенту РФ помощь в скорейшем мирном разрешении украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Москва и Дели могут заложить основу для нового золотого века и запустить новые глобальные процессы переустройства мира.