Глава ВТБ не увидел оснований для дальнейшего укрепления рубля

Российский рубль, по всей вероятности, ослабнет к середине или к концу 2025 года. Таким мнением во время бизнес-диалога с клиентами поделился глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

Он указал на то, что не видит оснований для продолжения укрепления российской валюты.

«Думаю, все-таки он, может быть, „отъедет“ к концу года или ближе к середине даже. Мы посмотрим», — сказал Костин.

К концу апреля 2025 года официальный курс доллара, установленный Банком России, стабилизировался в пределах 81-82 руб. Это произошло на фоне того, что расчетный курс доллара на некоторое время опустился ниже отметки 80 руб. за доллар — впервые с 19 июня 2024 года.

Как отметил глава ВТБ, Центробанк выразил удовлетворенность в связи с укреплением рубля, так как это способствует снижению инфляции в стране.

В то же время Министерство финансов РФ недовольно укреплением рубля, поскольку низкий курс отрицательно сказывается на финансовых результатах экспортеров.

Костин подчеркнул, что курс рубля формируется под воздействием объективных факторов, а не в результате действий Центрального банка или Минфина России.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на ультрадорогую недвижимость.