В России вырос спрос на ультрадорогую недвижимость

Эксперты экосистемы Kalinka рассказали, где в России самая дорогая и элитная недвижимость. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Самая дорогая недвижимость обнаружилась в Москве, Краснодарском крае (Сочи) и Санкт-Петербурге. Чаще всего скупали недвижимость в столице, несмотря на активный рост цен.

Эксперты отмечают, что спрос на ультрадорогую недвижимость значительно возрос, особенно в Москве. В первом квартале 2025 года уже оформили не меньше 90 сделок в классе deluxe. По данным аналитиков, это на 54% выше показателя первого квартала прошлого года. К тому же в столице всегда большой выбор.

В Санкт-Петербурге и Сочи наблюдают такой же повышенный интерес к элитной недвижимости, однако там представлено не так много жилья подобного плана.

Считают, что в стране стало больше богатых покупателей, что и приводит к повышенным требованиям к жилищу. Многие берут люксовые помещения для сдачи и других инструментов увеличения дохода, чтобы продать дороже или инвестировать.

Установили также, что deluxe-проекты часто со средневзвешенной ценой за метр примерно от 2,5 млн руб. до 4,7 млн руб. Составили топ-5, согласно которому определили самые дорогие и элитные варианты:

В Пресненском районе Москвы — 4,7 млн рублей.

Проект ЖК в Хамовниках по цене 4,5 млн руб. за метр.

Сочи — 3,1 млн рублей.

И снова Сочи, но уже с 2,6 млн рублей.

Центральный район Санкт-Петербурга: 2,5 млн рублей.

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