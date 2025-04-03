Глава ВТО заявила о риске начала тарифной войны из-за пошлин Трампа

После того как Соединенные Штаты ввели таможенные тарифы для товаров из ряда стран, могут последовать ответные меры. Все это грозит перерастанием конфликта в полноценную тарифную войну. Такое заявление сделала Нгози Оконджо-Ивеала, руководитель Всемирной торговой организации. Ее слова привело РИА Новости.

В некоторых странах уже заговорили об ответе Трампу после того, как он ввел в США высокие тарифы на ввоз продукции из большого количества государств. По мнению главы ВТО, это может привести к эскалации действий со всех сторон.

«Глубоко обеспокоена возможностью перерастания в тарифную войну с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли», — указала она.

Оконджо-Ивеала добавила, что все это в состоянии привести к перенаправлению торговых потоков. Уже в 2025 году объемы всемирной торговли, по оценке специалистов, могут снизиться на 1%. По этой причине всем странам необходимо более ответственно относиться к тем экономическим мерам, которые возможно предпринять.

Ранее с призывом дать жесткий ответ США на новые пошлины выступил французский президент Макрон. По его мнению, Евросоюзу надо сразу предусмотреть те меры, которые он может предпринять на действия Америки.