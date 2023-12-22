Главгосстройнадзор Подмосковья отмечает юбилей — ведомству исполнилось тридцать лет. Как отметил министр областного правительства по госнадзору в строительстве Артур Гарибян, за это время ведомство столкнулось с различными вызовами, каждый из которых стал возможностью для усовершенствования работы.