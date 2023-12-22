Главгосстройнадзор Подмосковья отмечает юбилей
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Главгосстройнадзор Подмосковья отмечает юбилей — ведомству исполнилось тридцать лет. Как отметил министр областного правительства по госнадзору в строительстве Артур Гарибян, за это время ведомство столкнулось с различными вызовами, каждый из которых стал возможностью для усовершенствования работы.
«Коллектив ведомства продолжит работать в режимах упрощения процедур, внедрения новелл и искусственного интеллекта в свою деятельность, создавая максимально эффективный, человекоцентричный надзор», - сказал Гарибян.
Сегодня Главгосстройнадзор Подмосковья внедряет принципы клиентоцентричности. В частности, снижается административное давление на предпринимателей, сокращается число очных проверок, вводятся цифровые инструменты.
Ведомство внедрило девять собственных цифровых практик, которые были одобрены АСИ «Смартека» и рекомендованы другим регионам страны. В их числе — цифровые паспорта с технологией дополненной реальности AR.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стараются оказать максимальную поддержку бизнесу.