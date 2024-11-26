Global Times: рост американского госдолга станет проблемой для мировой экономики

Быстрый рост государственного долга США может вызвать серьезные проблемы для мировой экономики, особенно для стран, находящихся на стадии развития. Такое мнение озвучено в комментарии газеты Global Times (GT) в связи с тем, что американский госдолг превысил рекордные $36 трлн.

Хотя правительство США способно поддерживать свою долговую нагрузку в ближайшее время, «ускоренный рост долга представляет собой серьезный риск для мировой экономики, в частности для развивающихся государств», отмечает издание.

В начале января 2024 года сумма обязательств достигла $34 трлн, а к концу июля она возросла до $35 трлн. Переход от $35 трлн до $36 трлн занял всего три месяца, указывает газета.

Такой стремительный рост может подорвать доверие к американским казначейским облигациям, что, в свою очередь, приведет к увеличению их доходности и повышению волатильности на мировых финансовых рынках.

Для развивающихся стран это зачастую означает отток капитала, девальвацию валюты и увеличение затрат на заимствования, что вызывает дополнительные трудности в экономическом развитии.

Ранее сообщалось, что турецкие власти списали Киргизии госдолг на $62 млн. После переговоров с турецким президентом Эрдоганом президент Киргизии Садыр Жапаров публично поблагодарил его за списание государственного долга.