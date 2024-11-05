Турецкие власти списали Киргизии госдолг на $62 млн

После переговоров с турецким президентом Эрдоганом президент Киргизии Садыр Жапаров публично поблагодарил его за списание государственного долга. Об этом сообщило РИА Новости.

В понедельник, 4 ноября, Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Бишкек. Там он встретился с президентом Республики Киргизия Жапаровым. Главы государств обсудили ряд вопросов и сумели достичь взаимопонимания. В частности, Турция согласилась списать внешний долг Киргизии в размере $62,3 млн.

«Хочу поблагодарить лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за принятие решения о списании внешнего долга», — заявил чуть позже киргизский президент.

Ранее американская пресса заявила, что Эрдоган выделялся среди всех участников саммита БРИКС в Казани. Он был единственным представителем государства, которое входит в НАТО, и это говорит о готовности Турции общаться со всеми странами.