Годовая инфляция в Рязанской области по итогам декабря составила 7,1%

В Рязанской области по итогам декабря годовая инфляция составила 7,1%, продемонстрировав замедление. Снижению темпов роста цен способствовали две ключевые рыночные силы: увеличение товарного предложения по ряду позиций и наличие у продавцов значительных складских запасов. Об этом сообщает издание 7info.

Наиболее заметным это стало в сегменте базовых продуктов, где покупатели, особенно следящие за здоровым питанием, могли наблюдать реальное снижение стоимости. Речь идет о крупах – гречке, рисе и пшене. Причиной стала успешная работа аграриев, которые несколько лет подряд собирали богатые урожаи, что в итоге привело к формированию избыточных запасов на внутреннем рынке. Эта тенденция удешевления наблюдалась весь прошлый год и сохранилась в завершающий месяц.

Однако потребительская корзина демонстрирует разнонаправленную динамику. Пока одни товары дешевели, в декабре заметно подорожали сладости – шоколад и печенье. Здесь сыграли роль сезонные факторы: предновогодний ажиотажный спрос традиционно толкает цены вверх. К этому добавился рост издержек производителей, связанный с удорожанием сырья, упаковки и логистических услуг.

Как отмечают эксперты, например, управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов, такая разнородность – нормальное рыночное явление. Человеческая психология часто фиксирует именно подорожание, однако для объективной оценки личного уровня инфляции необходимо длительное время отслеживать динамику цен на постоянный набор товаров и услуг.

В итоге текущая ситуация в регионе отражает общероссийский тренд на постепенное замедление инфляционных процессов. Ожидается, что в 2026 году инфляция в стране приблизится к целевым 4-5%, а в дальнейшем стабилизируется около отметки в 4%, что обещает возвращение к более стабильным и предсказуемым ценам.

