Головная компания Т-банка «Т-технологии» стала совладельцем банка «Точка»

Компания «Т-технологии», управляющая Т-банком, приобрела значительную долю в банке «Точка», являющимся одним из крупнейших игроков в сегменте малого и среднего бизнеса в России. Об этом сообщили в пресс-службе Т-банка.

Таким образом, «Т-технологии», являющаяся материнской компанией Т-банка, получила контроль над компанией «Каталитик Пипл», которая владеет 64% банка «Точка». В результате этого доля «Т-технологий» в «Каталитик Пипл» теперь составляет 50,01%.

В рамках сделки «Т-технологии» и «Интеррос» создали совместное предприятие на базе «Каталитик Пипл» для инвестиций в инновационные проекты и высокотехнологичный сектор.

Как отметили в пресс-службе банка, «Точка» сохранит свою операционную независимость и продолжит развиваться как самостоятельный игрок под управлением нынешнего управленческого состава, а главная цель интеграции направлена на расширение клиентской базы, развитие новых сервисов и внедрение инновационных решений в сфере обслуживания среднего и малого бизнеса.

Акционерами «Точки» являются также компании «ВК» и «1С». «Интеррос» владеет чуть более 40% «Т-технологий», при этом ни один из акционеров не обладает контрольным пакетом.

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