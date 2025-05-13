Российские банки столкнулись с нехваткой новых долларов США

В российских банковских учреждениях возникли сложности с приобретением долларов США нового образца. Телеграм-канал SHOT сообщил о значительном сокращении доступности этих банкнот в обменных пунктах.

Представители столичных касс сообщили SHOT, что поставки обновленных долларов прекратились, и в обороте находятся только купюры, сданные населением.

В отделении Россельхозбанка на Тверской-Ямской улице, по словам персонала, новые доллары отсутствуют вовсе. В «Фора-банке», расположенном на Грузинском Валу, валюта данного образца также встречается крайне редко. Касса «Финам» в Настасьинском переулке не видела новых долларов уже на протяжении двух лет.

В обменном пункте «Трансстройбанка» небольшое количество новых купюр доступно, однако за их приобретение взимается дополнительная комиссия в размере 200 руб. за каждые $100.

По мнению работников банковских касс, ситуация с доступностью новых долларов может ухудшиться после завершения сезона летних отпусков, так как старые купюры не принимаются во многих странах, и туристы вывозят оставшиеся новые банкноты из России.

Ранее сообщалось, что доллар укрепился на фоне других валют по итогам «торгового перемирия» между США и КНР.