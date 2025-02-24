Госдолг российских регионов снизился на 2,3% в 2024 году

Долговая нагрузка регионов России снизилась до рекордно низкого уровня и в 2024 году составила 2,3%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитиков платформы «Эксперт РА».

Наиболее заметные результаты продемонстрировали регионы с крупнейшим сокращением долгов. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) лидирует среди субъектов РФ — там госдолг снизился на впечатляющие 41,9%. В отличие от него, в Мурманской области наблюдается рост госдолга, который увеличился в 2,4 раза.

Эксперты отмечают, что важным фактором, способствующим снижению долговой нагрузки, стал механизм списания бюджетных кредитов, внедренный правительством России в 2020 году. В 2024 году 25 регионов смогли воспользоваться этой практикой, которая значительно улучшила их финансовое состояние. А в феврале 2025 года правительство утвердило новые правила списания задолженности.

Снижение долговой нагрузки также связано с уменьшением доли облигационных займов на 4,4 процентных пункта, в то время как доля банковских и бюджетных кредитов, а также государственных гарантий, увеличилась. Однако при этом в 20 регионах наблюдается рост долговой нагрузки.

Аналитики предупреждают, что, несмотря на позитивные тенденции в снижении долгов, разбалансировка региональных бюджетов продолжает расти. Агрегированный дефицит увеличился с 0,2 трлн руб. до 0,4 трлн руб. Это свидетельствует о том, что расходы регионов растут быстрее доходов.

Согласно прогнозам экспертов, совокупный долг регионов в 2025 году составит около 3,1 трлн руб., а долговая нагрузка может снизиться до 17,4%. Однако, вероятнее всего, межбюджетные трансферты не будут увеличены.

Изменения в структуре налоговых доходов также оказали влияние на финансовое положение регионов. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) вырос почти в 1,3 раза и стал основным источником доходов в регионах, в то время как налог на прибыль уменьшился на 4%. Снижение поступлений по налогу на прибыль отмечено в 53 регионах, а наибольшее сокращение произошло в Кемеровской области (57,3%).

Несмотря на положительные результаты, региональная экономика сталкивается с рядом вызовов. Инвестиционная активность предприятий продолжает снижаться на фоне высокой ключевой ставки, а нехватка трудовых ресурсов замедляет экономический рост.

Финансовые эксперты отмечают, что в 2025 году развитие регионов будет зависеть от способности эффективно адаптироваться к новым условиям. Для этого потребуется федеральная поддержка и пересмотр политики в области инвестиций и трудовых отношений.

Ранее сообщалось, что граждане России задолжали банкам почти 35 трлн руб. Самый высокий уровень закредитованности наблюдается в республиках Тыва и Калмыкия.