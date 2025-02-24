Россияне задолжали банкам почти 35 трлн руб.

По данным на 1 января 2025 года объем задолженности по кредитам населения перед банками составил 34,9 трлн руб. За год он вырос на 1,8% руб. (+5,5%), сообщает РИА Новости.

Самый высокий уровень закредитованности наблюдается в Республике Тыва и Республике Калмыкия — 151,6% и 123,3% соответственно. Довольно высокая закредитованность наблюдается в Адыгее, Удмуртии и Тюменской области.

Самый низкий уровень закредитованности наблюдается в Республике Ингушетия (там отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате составляет 15,5%).

На втором месте находится Республика Крым (30,4%), а на третьем и четвертом местах — Республика Дагестан и Севастополь с показателями 30,5% и 31% соответственно. Замыкает топ-5 Чеченская Республика с показателем в 31%.

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