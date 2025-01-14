Госдолг США во вторник может достичь максимума

К 14 января государственный долг США может достичь установленного законом предела. Таким образом, в стране сложится опасная экономическая ситуация, при которой президент Джо Байден не заявлял о намерении повысить потолок до нового значения.

Избранный глава государства Дональд Трамп может не успеть вступить в должность, чтобы предотвратить дефолт.

В июне 2023 года власти США временно отменили потолок госдолга.

Новый потолок госдолга соответствует объему непогашенной задолженности на конец предыдущего дня.

31 декабря данный показатель составлял более 36 трлн 218 млрд долларов, следует из данных казначейства страны. За 1 января данных нет.

2 января госдолг сократился примерно на 54 млрд долларов за счет выкупа части ценных бумаг, таким образом, у правительства появилось время на повышение или новую заморозку долга, лимит которого, будет достигнут с 14 по 23 января.

Чтобы не допустить дефолта в стране, Минфин США введет так называемые чрезвычайные меры. В частности, будут сокращены выплаты по некоторым статьям, чтобы направить деньги на погашение задолженности.

Ранее сообщалось о том, что Джей Ди Вэнс сравнил наследие Байдена с горящей мусоркой.