Джей Ди Вэнс сравнил наследие Байдена с горящей мусоркой

Кандидат на пост вице-президента США в команде избранного президента Дональда Трампа, Джей Ди Вэнс, сравнил политику администрации Байдена с мусорным баком, который горит. Об этом передает американский телеканал Fox News.

Тем самым Вэнс прозрачно указал на грязь в американских городах из-за наплыва множества мигрантов, а также на постоянные лесные пожары, полыхающие в Нью-Йорке и Калифорнии, лишившие жизни и крова жителей страны.

«Я желаю всего самого лучшего Джо Байдену, но факт остается в том, что он оставил нам пылающий мусорный бак. Он оставляет нам огонь не только на наших границах, но и в экономике», — заявил политик.

Вэнс также отметил, что стоимость нефти в настоящее время стремительно растёт, а казначейские облигации стали более ценными в результате некомпетентных действий администрации Байдена.

Ранее Вэнс заявлял, что Байден оставит после себя катастрофическое положение в США.