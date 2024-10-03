Госдолг США за два дня вырос почти на $350 млрд

Государственный долг США вырос почти на $350 млрд, сообщило РИА Новости. Отмечается, что информация основана на данных американского Министерства финансов.

Такие показатели можно назвать рекордными. За два дня госдолг Штатов вырос на $347,6 млрд. Это на пятую часть больше всей суверенной задолженности России, говорится в исследовании агентства.

В США финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября. В понедельник, в последний день старого финансового года, задолженность выросла на $143,3 млрд.

1 октября, в первый день нового года, долг увеличился еще на $204,3 млрд. Уточняется, что объем американской задолженности достиг рекордных $35,67 трлн.

Основное увеличение государственных обязательств пришлось на расходы правительства перед собственными ведомствами, которые увеличились на $243,8 млрд. Долг США перед физическими лицами, бизнесом и остальным миром увеличился примерно на $103,8 млрд.

По состоянию на 1 сентября российский государственный долг составлял 26,4 трлн руб., или $289,2 млрд. С начала года он увеличился на 776,5 млрд руб., или 3%, в национальной валюте. В долларовом выражении рост составил $3,8 млрд, или 1,3%.

Государственный долг представляет собой общую сумма денежных обязательств государства перед кредиторами, как правило, перед национальными и иностранными банками, финансовыми институтами и инвесторами. Государственный долг обычно возникает в результате заимствования денег для финансирования бюджетного дефицита, инвестиций в экономику или погашения предыдущих долгов.

Госдолг может влиять на экономику страны, поскольку его увеличение может привести к росту налогов и снижению инвестиций, а также увеличению риска финансового кризиса.

Вопрос государственного долга является одной из ключевых тем на предстоящих американских выборах, которые пройдут 5 ноября. Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 25 раз.