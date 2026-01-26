Госдума обсудит ужесточение наказаний за игнорирование предписаний ФАС

Государственная дума на пленарном заседании 27 января планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, направленный на усиление ответственности руководителей региональных органов, занимающихся регулированием цен и тарифов. Об этом РИА Новости сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Госдумы.

По его словам, анализ правоприменительной практики Федеральной антимонопольной службы выявил значительное количество нарушений в сфере тарифообразования, а также случаи систематического неисполнения законных предписаний ведомства. В отдельных субъектах РФ главы тарифных органов привлекались к административной ответственности по пять и более раз за короткий промежуток времени.

Володин отметил, что действующие штрафные меры не позволяют эффективно предотвращать повторные нарушения и не сдерживают должностных лиц от игнорирования требований регулятора. В связи с этим предлагается повысить уровень персональной ответственности и сделать процедуру тарифного регулирования более прозрачной.

Законопроект предусматривает введение административного наказания в виде обязательной дисквалификации для руководителей органов регулирования, которые в течение года трижды и более нарушили закон, не исполнив решения или предписания ФАС России. Как подчеркнул председатель Госдумы, такие меры должны способствовать наведению порядка в отрасли и защите интересов граждан.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили лишить мигрантов с патентом права менять работодателя.