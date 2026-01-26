В Госдуме предложили запретить мигрантам менять работу в первый год

В сфере трудовой миграции в России может произойти серьезное ужесточение. Как стало известно, фракция ЛДПР готовит законопроект, который лишит иностранных работников, приехавших по патенту, возможности менять работодателя в течение первых 12 месяцев работы. Авторы инициативы позиционируют ее не как отмену самого института патента, а как введение элементов ответственности и долгосрочных обязательств, что, по их мнению, характерно для цивилизованного рынка труда. Об этом сообщает NEWS.ru.

Суть предложения заключается в жесткой привязке мигранта к первому работодателю. Если срок трудового договора, который изначально заключен менее чем на год, истекает или он расторгается досрочно, то иностранец в большинстве случаев лишается легальных оснований для пребывания в стране. Его патент не будет продлен, а в случае досрочного разрыва отношений без уважительной причины документ и вовсе аннулируется. Даже при наличии уважительных обстоятельств у мигранта будет крайне сжатый срок — всего 30 дней — на то, чтобы найти нового работодателя и заключить с ним договор. В противном случае ему также придется покинуть Россию.

Последствия такого нововведения могут быть двоякими. С одной стороны, это потенциально усилит контроль за трудовой миграцией и уменьшит текучесть кадров среди иностранных работников, что на руку некоторым работодателям, с другой — создаст для самих мигрантов ситуацию повышенной уязвимости, фактически лишая их возможности сменить место работы даже в случае невыплаты заработной платы, плохих условий труда или иных нарушений со стороны нанимателя. Это может привести к росту злоупотреблений и формированию еще большей зависимости работника от работодателя.

Таким образом, итогом реализации законопроекта может стать значительное изменение баланса сил на рынке неквалифицированного труда. Инициатива, направленная на «упорядочивание», на практике рискует создать условия для эксплуатации, закрепив мигрантов на их первых рабочих местах вне зависимости от обстоятельств. Это вызовет серьезные дискуссии о защите прав трудовых мигрантов и о том, действительно ли предлагаемые меры соответствуют принципам цивилизованного рынка.

Ранее сообщалось, что в Курской области мигрантам запретили работать по ряду профессий.