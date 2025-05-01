Госдума предложила индексировать зарплаты в РФ каждые три месяца

В России стоит индексировать заработные платы каждый квартал на величину инфляции. Такое предложение в Государственную Думу внесли депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе со своим лидером Сергеем Мироновым. Об этом сообщило РИА Новости.

По утверждению Миронова, в российских законах сейчас есть положение об индексации заработных плат, но оно носит исключительно рекомендательный характер. Систематически индексация проводится только в бюджетной сфере, но и она не успевает за ростом инфляции. Коммерческие предприятия самостоятельно определяют, когда и насколько индексировать оплату труда своих сотрудников.

«Законопроект предлагает установить, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также другие работодатели ежеквартально производят индексацию заработной платы на уровень инфляции», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Миронов добавил, что в РФ уже второй год падает уровень реальной зарплаты. Параллельно этому рост оплаты труда заметно отстает от повышения уровня цен.

Ранее в Госдуме выдвинули предложение, чтобы все мигранты, прибывающие в Россию, уже на границе предъявляли справки. По мнению председателя комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослава Нилова, иностранцев стоит обязать заранее делать справки об отсутствии у них туберкулеза и ВИЧ-инфекции.