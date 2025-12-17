Госдума приравняла пенсии добровольцев к выплатам военнослужащим

Российские власти продолжают закреплять статус добровольцев, сражающихся в зоне спецоперации. Госдума окончательно приняла закон, уравнивающий их в ключевом вопросе пенсионного обеспечения с кадровыми военнослужащими. По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, смысл инициативы в том, чтобы убрать существовавший правовой разрыв. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, теперь периоды нахождения гражданина в официально созданном добровольческом формировании будут полностью засчитываться при расчете пенсии за выслугу лет. Механизм подсчета стажа и размера выплат становится единым, независимо от того, служил человек в регулярной армии или в добровольческом отряде.

По словам замглавы думского комитета по обороне, это просто приведение документов к «общему знаменателю» для всех, кто защищает страну с оружием в руках. Это решение имеет глубокие социальные и символические последствия. Оно гарантирует конкретную финансовую защиту тем, кто пошел воевать по зову сердца, обеспечивая им достойное будущее после завершения службы. Кроме того, это важный шаг в общей политике полного приравнивания статуса добровольцев к статусу военнослужащих, о необходимости которой неоднократно говорил президент.

Он уточнил, что закон не только решает практическую задачу пенсионного обеспечения, но и становится знаком государственного признания. Он официально подтверждает: вклад добровольца в защиту национальных интересов считается службой в полном смысле этого слова и будет соответствующим образом вознагражден.

Ранее экономист Никитин предложил снизить пенсионный возраст матерям дошкольников.