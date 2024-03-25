Госдума рассмотрит возможность освобождения управляющих компаний от коммунальных долгов банкротов

Российская Госдума в течение весенней сессии рассмотрит проект закона об освобождении отечественных управляющих компаний от коммунальных задолженностей граждан, признанных банкротами. Об этом сообщило издание «Известия» .

Как заявил журналистам председатель комитета Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, в парламенте поддерживают внесудебное банкротство для того, чтобы у социально незащищенной прослойки российских граждан, имеющих небольшой долг, была возможность начать свою жизнь заново.

Пахомов также заявил, что в таких ситуациях ни управляющие компании, ни остальные собственники в домах банкрота, не должны искать способов оплачивать не только свои счета, но и чужие задолженности,

Ранее глава Ассоциации банков Тосунян выразил мнение, что высокие проценты по кредитам вредят всей российской экономике.