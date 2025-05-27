Samsung Display прекратила закупки российских металлов

Согласно отчетности, южнокорейский производитель дисплеев Samsung Display прекратил импорт золота, вольфрама и тантала из России. Прежде поставщиками данных металлов выступали, в частности, «Красцветмет» и Соликамский магниевый завод. Аналитики полагают, что данное решение может отразиться на конечной стоимости электронных устройств, увеличив ее на 2-5%, сообщил «Коммерсантъ».

Samsung Display, подразделение Samsung Semiconductor, занимается производством экранов для мобильных телефонов, в том числе для Apple iPhone. В 2021 году компания сотрудничала с 11 российскими поставщиками, однако к 2024 году полностью прекратила с ними работу.

По информации источников, причиной такого решения послужили опасения введения вторичных санкций. Существует мнение, что Samsung может продолжить закупать российские металлы через компании-посредники, что, несомненно, скажется на цене продукции. Альтернативная точка зрения заключается в том, что компания полностью переориентировалась на поставщиков из Азии.

Ранее сообщалось, что Путин призвал ограничить поставки упаковочных материалов типа «ТетраПак» из Азии.