Госдума рассмотрит закон об освобождении от налогов трехлетних банковских вкладов
Аксаков: в Госдуму внесут законопроект об отмене налогов на трехлетние вклады
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Государственная дума получит законопроект, согласно которому все владельцы трехлетних вкладов в банки будут освобождаться от налогов на такой доход. Об этом заявил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Его слова привел ТАСС.
По словам парламентария, есть предложение внести в Думу законопроект, по которому вклады в банки на срок в три года будут освобождаться от налога на проценты.
«Рассчитываю, что Госдума нас поддержит. В ближайшее время мы такой законопроект внесем, и соответствующие решения будут приняты», — указал он.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой приравнять продажу алкогольных напитков несовершеннолетним к преступлению против здоровья. По мнению депутата Милонова, имеющиеся штрафы за указанные нарушения недостаточно строги, что провоцирует распространение опасной практики среди продавцов. Виновных в таком проступке, по его мнению, необходимо отправлять в тюрьму.