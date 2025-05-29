Госдума рассмотрит закон об освобождении от налогов трехлетних банковских вкладов

Государственная дума получит законопроект, согласно которому все владельцы трехлетних вкладов в банки будут освобождаться от налогов на такой доход. Об этом заявил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Его слова привел ТАСС.

По словам парламентария, есть предложение внести в Думу законопроект, по которому вклады в банки на срок в три года будут освобождаться от налога на проценты.

«Рассчитываю, что Госдума нас поддержит. В ближайшее время мы такой законопроект внесем, и соответствующие решения будут приняты», — указал он.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой приравнять продажу алкогольных напитков несовершеннолетним к преступлению против здоровья. По мнению депутата Милонова, имеющиеся штрафы за указанные нарушения недостаточно строги, что провоцирует распространение опасной практики среди продавцов. Виновных в таком проступке, по его мнению, необходимо отправлять в тюрьму.