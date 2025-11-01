Государство приостановило возмещение банкам по ипотечным программам

С 1 ноября в России приостанавливается действие механизма государственного возмещения банкам по ключевым льготным ипотечным программам. Как пояснил в интервью радио Sputnik председатель Финпотребсоюза Игорь Костиков, это приведет к временному, но ощутимому сокращению выдачи «Дальневосточной», «Семейной» и «Арктической» ипотек в начале зимнего сезона.

Эксперт уточнил, что сложившаяся пауза носит технический характер и продлится недолго. В федеральном бюджете на следующий год уже заложены средства для продолжения поддержки заемщиков, что позволит в кратчайшие сроки восстановить работу льготных механизмов в прежнем формате.

В качестве стабилизирующего фактора Костиков выделил ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России как минимум на 0,5 процентного пункта до конца года. Это создаст благоприятные условия для возобновления программ на конкурентных условиях, сопоставимых с действовавшими ранее.

По его словам, итогом временной приостановки станет не отмена льготной ипотеки, а ее кратковременная административная пауза. Уже в начале 2025 года программы будут полностью восстановлены, а совпадение этого момента со смягчением денежно-кредитной политики может даже улучшить условия кредитования для конечных заемщиков.

Ранее сообщалось, что в России создают новый инструмент для выдачи ипотеки через региональные компании.