В России создают новый инструмент для выдачи ипотеки через региональные компании

В российском финансовом секторе формируется новый инструмент для решения жилищных вопросов — региональные микрокредитные компании получили возможность выдавать ипотечные займы. Важным условием является стопроцентное участие субъекта Федерации в капитале такой организации, причем каждый регион может создать лишь одну подобную структуру. Риелтор Константин Апрелев видит в этом механизм перераспределения рисков в сфере недвижимости. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, инициатива направлена на перевод части ответственности с федерального уровня на региональные власти, особенно в вопросах комплексного развития территорий. Новый инструмент призван учитывать накопленный опыт проблемных ситуаций на рынке новостроек.

Эксперт добавил, что практическое применение такой модели позволит решать сложные инвестиционные задачи в ранее неосвоенных территориях. Речь идет о ситуациях, где пересекаются интересы собственников сносимого жилья, граждан, нуждающихся в новом жилье, и региональных властей, заинтересованных в комплексном развитии пространств.

По его мнению, создаваемая финансовая среда может стать катализатором преобразований в городской среде. Хотя инструмент пока не апробирован даже в столичном регионе, его потенциальное значение заключается в создании сбалансированной модели финансирования территориального развития с распределенной ответственностью между различными уровнями власти.

Ранее он заявил, что в России могут создать альтернативу льготной ипотеке.