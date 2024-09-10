Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг России обновил список продукции, разрешенной для ввоза в страну по параллельному импорту. В частности, в него были включены товары IKEA, а также бренды игрушек Hasbro и Mattel, сообщили «Известия» со ссылкой на официальные источники.

«Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что изменения являются выборочными и направлены на расширение списка разрешенных для параллельного импорта товаров, а также исключение марок, которые возобновили поставки в Россию.

Отмечается, что стимуляция импорта ориентирована на те рыночные сегменты, в которых российским производителям потребуется больше времени для удовлетворения потребностей предприятий и потребителей.

Согласно данным источника, Минпромторг планирует пересмотреть подход к формированию перечня товаров для параллельного импорта, вводя механизм перехода от включения в список брендов к включению правообладателей.

В министерстве уверены, что это упростит административные процедуры.

Целевая аудитория подтвердила, что текущий список выглядит следующим образом: министерство указывает товарные группы, после чего уточняет, какие марки разрешены для параллельного ввоза или должны быть исключены.

Новый подход предусматривает замену конкретных брендов на компании-правообладатели, владеющие несколькими торговыми марками.

Ранее сообщалось, что Wildberries значительно увеличил плату за приемку товаров на складах.