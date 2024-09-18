Белорусам запретили приобретать криптовалюту на зарубежных торговых площадках

Во вторник, 17 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий физическим лицам покупку и продажу криптовалюты за пределами отечественных криптобирж и обменников, как сообщили на сайте президента.

Указ также распространяется на индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами Парка высоких технологий.

Документ принят с целью усиления защиты граждан при операциях с криптовалютами и предотвращения их использования в противоправной деятельности, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что экономист Разуваев считает, что Москва компенсирует потери от кражи Брюсселем активов за счет дивидендов.