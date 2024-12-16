Граждане РФ сообщили о резком сокращении лимитов по кредитным картам

Согласно информации от пользователей форума «Банки.ру», банки начали резко уменьшать лимиты по кредитным картам, как сообщило издание «Известия». Эти уменьшения могут происходить без предварительного уведомления, и о подобных случаях сообщили клиенты трех крупных банков.

Число аналогичных инцидентов возросло в последние месяцы этого года. Клиенты ВТБ отмечают, что их лимиты уменьшались как вдвое, так и в девять или даже в двадцать раз.

Например, один клиент столкнулся с сокращением суммы кредита с 200 тысяч до 10 тысяч рублей. Еще один респондент сообщил, что его лимит был полностью обнулен без предупреждения, но после обращения он был восстановлен.

По информации пресс-службы банка, лимиты могут снижаться у клиентов с высоким уровнем долговой нагрузки или просрочками. Похожие проблемы испытывали и держатели карт Альфа-банка, как видно из обсуждений на форуме.

Эксперт Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил, что банки несут затраты, имея клиентов с высокой долговой нагрузкой из-за макропруденциальных лимитов ЦБ, которые регулируют число заемщиков, тратящих большую часть дохода на погашение долгов.

Ранее министерство финансов России утвердило новый порядок выделения государственных субсидий по программе «ДОМ.РФ» в рамках семейной ипотеки.