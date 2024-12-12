Минфин РФ утвердил новый механизм выборки лимитов на семейную ипотеку

Министерство финансов России утвердило новый порядок выделения государственных субсидий по программе «ДОМ.РФ» в рамках семейной ипотеки. Такие данные появились у агентства «Интерфакс».

Изменения порядка выделения госсубсидий направлены на то, чтобы избежать ситуации, когда у некоторых банков заканчиваются лимиты, выделенные им на выдачу «Семейной ипотеки».

«Новый механизм обеспечит равномерность выборки лимита всеми кредиторами и позволит гражданам в любой момент обратиться в кредитную организацию за предоставлением льготной ипотеки», — указали представители Министерства финансов.

В 2024 году на выдачу «Семейной ипотеки» запланировано выплатить из бюджета порядка 290 млрд руб. Еще 142 млрд руб. выделяется из резервного правительственного фонда.

Ранее сообщалось, что президента Путина возмутил тот факт, что жителей страны заранее не предупредили о существовании лимитов по семейной ипотеке. По его мнению, людей стоит заранее предупреждать об этом, чтобы они знали, на что именно могут рассчитывать.