Названо условие для снижения ключевой ставки в РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки в стране возможно по мере замедления инфляции в стране. Об этом она сообщила в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Набиуллина отметила, что нынешние темпы снижения инфляционных показателей превышают ожидания, что создает предпосылки для постепенного уменьшения ставки.

«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий. Но ставки (по вкладам) <…> будут оставаться привлекательными», — сказала она.

Ключевая ставка представляет собой основной процент, установленный ЦБ страны, который определяет уровень стоимости заимствований в экономике. Она служит ориентиром для коммерческих банков при формировании своих процентных ставок по кредитам и вкладам.

Изменяя ключевую ставку, Центральный банк влияет на инфляцию, экономический рост и курс национальной валюты. Снижение ставки стимулирует кредитование и рост экономики, а повышение — сдерживает инфляцию и охлаждает активность в финансовом секторе.

6 июня стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до 20%. Снижение ставки произошло впервые за три года.

Ранее глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников заявил о выходе России на грань рецессии.