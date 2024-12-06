Греф предупредил о риске стагфляции в России

Российская экономика демонстрирует замедление, особенно в строительном секторе и инвестициях в жилье, отметил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с инвесторами, передает Интерфакс.

По его мнению, важно не допустить излишнего ужесточения условий кредитования, чтобы избежать стагфляции — сочетания стагнации и высокой инфляции.

Греф указал на наличие перегрева на рынке жилья в таких городах, как Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. В то же время он отметил, что Московская область пока не демонстрирует такой же уровень снижения инвестиций в новое жилье. Он считает, что ситуация будет сложной как для банков, так и для нескольких отраслей экономики.

По его словам, данная ситуация зависит от длительности разрыва между фактической инфляцией и рыночными ставками.

Кроме того, он подчеркнул, что на других рынках наблюдается значительное давление на темпы строительства и объемы инвестиций. Он считает, что правительство и Центральный банк должны не допустить перегрева ситуации.

Ранее советник Набиуллиной предостерег от ожиданий снижения ставки ЦБ в 2025 году.