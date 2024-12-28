Более 7 млрд рублей направят в Подмосковье на реализацию госпрограммы «Культура и туризм»

В 2025 году в Подмосковье на реализацию госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья» направят 7,3 млрд рублей, она направлена на увеличение посещаемости культурных мероприятий, вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержку творческих инициатив и проектов. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

Так, 1,8 млрд рублей пойдут на сохранение, реставрацию и оснащение музейных комплексов, усадеб и исторических архитектурных ансамблей в рамках подпрограммы «Развитие музейного дела в Московской области». Помимо этого, средства пойдут на организацию развлекательных мероприятий, а также модернизацию библиотек, развитие книжного дела и литературные премии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.